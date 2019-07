Casal Bertone: blatte e scarafaggi sulle giostrine del quartiere

Poche cose possono divertire più di un giro sulla giostra i bambini, soprattutto se le giostre sono all’aperto e ci si va a giocare nelle ore serali quando la calura estiva da una tregua a grandi e piccoli. Potrebbe essere così dovunque tranne a Casal Bertone, o meglio, tranne in una delle due uniche aree giochi pubbliche del quartiere.

Blatte e scarafaggi sulle giostre di piazza Santa Maria Consolatrice

Ma andiamo con ordine. Durante la visita di papa Francesco dello scorso 23 giugno, le giostrine di piazza Santa Maria Consolatrice sono state rimosse per questioni di sicurezza. Nessuno però all’indomani della visita del Pontefice ha pensato di ripristinare i giochi se non dopo dieci giorni dall’evento nell’area centrale della piazza. Rimostranze, solleciti e le giostre sono state ripristinate ma subito dopo la nuova installazione, sono comparse blatte e scarafaggi sulle altalene generando la preoccupazione dei genitori e dei piccoli residenti. “Come comitato di Quartiere, insieme ad altre realtà associative, abbiamo ripulito aree che erano in condizioni inqualificabili e torneremo a farlo ogni volta che ci sarà bisogno di un nostro intervento – hanno fatto sapere - Ma la pulizia ordinaria deve essere fatta dall'Ama e non può essere responsabilità di cittadini volontari”.

Municipio: “Se il Dipartimento non interviene ci pensiamo noi”

Sono stati fatti diversi sopralluoghi per verificare la problematica il cui intervento è a carico del dipartimento ambiente che abbiamo ancora sollecitato. Qualora non intervengano a breve ci sostituiremo come Municipio per dare risposta alla cittadinanza, noi abbiamo competenza su scuole e edifici”.