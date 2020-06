Blatte a Casal Bertone, il comitato: “Tante segnalazioni ma nessun intervento”

Torna puntuale l’invasione di blatte a Casal Bertone, come tutti gli anni. Prese di mira dagli insetti sono le vie Pollio, de Dominicis e la piazza centrale del quartiere, Santa Maria Consolatrice. Non solo, le blatte hanno raggiunto anche lo studentato, appartamenti compresi. Il comitato insorge: “Della Casa ha promesso una rivoluzione per il nostro quartiere, ma tra voragini sui marciapiedi, alberi che cadono e blatte, siamo più vicini all’apocalisse”.

Da anni i cittadini e il comitato di quartiere segnalano la presenza degli insetti ma senza avere mai nessun riscontro: “Ne abbiamo evidenziato le problematiche e i disagi sia all’amministrazione comunale che all’amministrazione municipale ma nessun intervento è stato messo in atto perché si prospettasse una soluzione definitiva” ha detto Lorenzo Mastrocesare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli insetti, presenti in vari punti del quartiere, preoccupano soprattutto i giovani studenti che in queste giornate di caldo sono alle prese con la preparazione degli esami. “Gli studenti hanno denunciato la presenza delle blatte lungo via De Dominicis ma anche nei locali dello studentato e negli appartamenti” ha concluso Mastrocesare che nei giorni scorsi ha incontrato una rappresentanza studentesca.