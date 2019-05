Casal Bertone: giardino dell’asilo nido interdetto da due anni

Il giardino dell’asilo nido di via Pollio è interdetto da due anni. Siamo a Casal Bertone, nel Municipio IV e da 24 mesi i bambini non possono usufruire degli spazi aperti antistanti la struttura perché la presenza di alberi a rischio crollo ne impedisce l’accesso.

Il PD punta il dito contro l'amministrazione a cinque stelle

Immediata la polemica dal Partito Democratico del Tiburtino che punta il dito contro l’inefficienza del Comune e a cascata del Municipio: “Nessuno interviene – ha tuonato Annarita Leobruni, consigliera dem e membro della commissione scuola di via Tiburtina – fanno tutti orecchie da mercante e intanto sono i bambini a pagarne le conseguenze”. Ha concluso: “Questo dimostra incapacità politica di amministrare un territorio”.

Dal Municipio: "La messa in sicurezza avverrà durante gli interventi per l'antincendio"

L’asilo nido nelle prossime settimane sarà interessato dai lavori di adeguamento antincendio. Abbiamo chiesto all’assessore alla scuola, Stefano Rosati, quali provvedimenti intenda prendere l’amministrazione municipale per ovviare al disagio dei bambini, degli insegnanti e delle famiglie. “Nel giardino si è già intervenuti per sistemare l'avvallamento creato sul terreno, le alberature esterne che ricadono nel giardino saranno oggetto di intervento con l'apposito ufficio del "Decoro urbano" durante i lavori adeguamento antincendio per far sì che alla riapertura di settembre l'area esterna del nido sia completamente usufruibile”.