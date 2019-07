Tiburtino, cinque asili nido aperti a luglio

Asili nido aperti al Tiburtino per l’intero mese di luglio “per rispondere alle tante richieste che sono pervenute in Municipio” ha spiegato l’assessore alla scuola della giunta Della Casa, Stefano Rosati. Intanto, come da programma, sono stati avviati anche i lavori di adeguamento antincendio presso l’asilo nido “L’altalena” di via Pollio, a Casal Bertone e nei prossimi giorni gli stessi interventi saranno realizzati presso il nido “Elefanti e topolini”.

I cinque asili nido aperti per l’intero mese di luglio

Prima i sopralluoghi, poi gli interventi di messa in sicurezza. Sono cinque le strutture scolastiche che a partire da lunedì 1 luglio, fino alla fine del mese, restano aperti per accogliere i bambini del Municipio: i nidi La giostra, Insieme con un sorriso, La Coccinella gialla, Bolle di sapone, Il nostro girotondo. “Tutte le sezioni sono dotate di ventilatori e tutte le strutture sono state adeguatamente verificate, soprattutto le aree esterne – ha specificato Rosati – sono state debitamente messe al sicuro, eliminando cose che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per i piccoli utenti”.

Gli interventi di messa in sicurezza ai nidi “La giostra” e “La coccinella gialla”

Presso le strutture “La giostra” e “La Coccinella gialla” sono stati rimosse due strutture in legno non sicure, ma lo spazio ombreggiato è garantito comunque. Interventi mirati esclusivamente alla sicurezza ed alla salvaguardia dei piccoli utenti e del personale scolastico. Si rappresenta che tali strutture oltre ad essere pericolose non venivano utilizzate dall’utenza in quanto non più sicure ed idonee. Inoltre tali interventi, ridanno fruibilità alle aree interdette, ampliandone la superfice delle aree esterne disponibili.