Casal Bertone: si stacca lastra di marmo dal pavimento, da due mesi in piazza resta la buca

Piazza Santa Maria Consolatrice è senza alcun dubbio il punto nevralgico del quartiere: proprio di fronte la chiesa e a ridosso della via alberata non distante dal centro commerciale e dalle scuole, è frequentata quotidianamente da grandi e piccoli. E durante i pomeriggi estivi sono soprattutto i bambini di Casal Bertone a renderla un luogo vivo. La costruzione della piazza risale agli anni ’90, epoca Rutelli, ed è l’ultima opera pubblica realizzata nel quartiere.

La buca in piazza da due mesi con una protezione precaria

Due mesi fa una lastra in marmo della pavimentazione si rompe lasciando un vuoto. I residenti, per ovviare al pericolo, per i primi tempi hanno posizionato all’interno della buca una sedia, poi un intervento istituzionale ha messo la toppa al buco. Già perché a protezione della buca c’è una rete arancione sorretta da quattro ferri e una lastra di ferro poggiata sul pericolo.

Dal comitato: “Soluzione imbarazzante”. Il Municipio prometto richiesta di intervento urgente

“Una soluzione imbarazzante, da due mesi questo spazio non viene riparato eppure la piazza è frequentatissima da tutti i residenti” ha commentato indignato Dario Antonini del comitato di quartiere. Abbiamo raggiunto l’assessore ambiente della giunta Della Casa, Andrea Mariotti che promettendo un sollecito e una richiesta di intervento urgente ha aggiunto: “La manutenzione della piazza spetta al dipartimento ambiente, il Municipio è già intervenuto per la riparazione della banchina con il servizio tecnico”.